Una completa vergüenza está protagonizando la hinchada de la Universidad de Chile en el Estadio Libertadores de América.

Desde los primeros minutos del encuentro comenzaron a lanzar butacas, palos, fierros y bolsas con líquidos de dudosa procedencia hacia los hinchas de Independiente ubicados en la galería inferior.

Como era de esperarse, varios aficionados argentinos resultaron heridos y las imágenes rápidamente se viralizaron a través de redes sociales.

Hinchas de Independiente agredidos:

Ampliar

😳🇦🇷🇨🇱 Los hinchas de Independiente, mostrando LOS PROYECTILES y LAS BUTACAS que caen desde la tribuna de la U de Chile. pic.twitter.com/s1cFnvTn1g — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 21, 2025