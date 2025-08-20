;

FOTOS Y VIDEOS. Viralizan imágenes de hinchas argentinos agredidos por la barra de la U

El comportamiento de los hinchas chilenos en Avellaneda hizo que suspenda el partido.

Una completa vergüenza está protagonizando la hinchada de la Universidad de Chile en el Estadio Libertadores de América.

Desde los primeros minutos del encuentro comenzaron a lanzar butacas, palos, fierros y bolsas con líquidos de dudosa procedencia hacia los hinchas de Independiente ubicados en la galería inferior.

Como era de esperarse, varios aficionados argentinos resultaron heridos y las imágenes rápidamente se viralizaron a través de redes sociales.

Hinchas de Independiente agredidos:

