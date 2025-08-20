¿Cómo se puede cambiar el apellido en Chile? Te contamos los cuatro pasos a seguir

Diversas circunstancias de la vida pueden llevar a personas a no sentirse bien con cómo se llaman o lo que dice su carnet de identidad. Eso tiene solución: una ley permite el cambio de nombres y apellidos en casos específicos.

Esta ley señala que todas las personas tienen derecho a utilizar su nombre y apellido con el que fue inscrito al momento de nacer, como también, el derecho a cambiarlo en ocasiones puntuales.

Si se trata de la modificación del documento de un menor de edad, se necesita un representante legal.

¿En qué caso puedo cambiarme el apellido?

Por uso de otro apellido: Esto aplica cuando el individuo ha utilizado otro apellido de forma pública a modo de representación. Este caso puede aplicar en la figura presente de padrastros o madrastras. Por incomodidad o que afecten a la integridad de la persona: Cuando el apellido ha sido objeto de burlas, o representan algún significado ofensivo, puede ser cambiado. Por reconocimiento de paternidad o maternidad: Esta cláusula puede aplicarse después del nacimiento del hijo/a o en casos de adopciones. Por razones de seguridad o protección: Es apelable cuando has sido víctima de violencia grave o riesgos de amenazas directas. En ambos casos, necesitarás pruebas de informe policial.

¿Cómo es el proceso de este trámite legal?