;

¿Cómo se puede cambiar el apellido en Chile? Te contamos los cuatro pasos a seguir

El trámite está regulado por la Ley N.º 17.344 y aplica también para el cambio de nombre.

María Jesús Núñez

Agencia UNO

Agencia UNO / LUKAS SOLIS/AGENCIAUNO

Diversas circunstancias de la vida pueden llevar a personas a no sentirse bien con cómo se llaman o lo que dice su carnet de identidad. Eso tiene solución: una ley permite el cambio de nombres y apellidos en casos específicos.

Esta ley señala que todas las personas tienen derecho a utilizar su nombre y apellido con el que fue inscrito al momento de nacer, como también, el derecho a cambiarlo en ocasiones puntuales.

Si se trata de la modificación del documento de un menor de edad, se necesita un representante legal.

Más información

ADN

¿En qué caso puedo cambiarme el apellido?

  1. Por uso de otro apellido: Esto aplica cuando el individuo ha utilizado otro apellido de forma pública a modo de representación. Este caso puede aplicar en la figura presente de padrastros o madrastras.
  2. Por incomodidad o que afecten a la integridad de la persona: Cuando el apellido ha sido objeto de burlas, o representan algún significado ofensivo, puede ser cambiado.
  3. Por reconocimiento de paternidad o maternidad: Esta cláusula puede aplicarse después del nacimiento del hijo/a o en casos de adopciones.
  4. Por razones de seguridad o protección: Es apelable cuando has sido víctima de violencia grave o riesgos de amenazas directas. En ambos casos, necesitarás pruebas de informe policial.

¿Cómo es el proceso de este trámite legal?

  1. Primero, se debe presentar una solicitud ante el Registro Civil con los antecedentes previos que indiquen el por qué del cambio.
  2. Luego el tribunal reenvía los antecedentes al Juzgado Civil competente.
  3. Posteriormente, ocurre la Revisión judicial, donde el juez analiza las pruebas.
  4. Por último, la sentencia. Si el tribunal aprueba esta solicitud, emite una resolución hacia el Registro Civil, que se encarga de modificar el documento oficial.

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad