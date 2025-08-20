;

Chile hace el “1-2″ en esquí náutico y llega a 16 medallas de oro en Asunción 2025

Dominando los dos primeros lugares del slalom, Emilia Méndez se quedó con el oro y Daniela Kretschmer la plata.

Carlos Madariaga

Daniel Ramírez

Es un miércoles lleno de buenas noticias para el Team Chile, que tras algunas jornadas rozando títulos, ya ha festejado dos oros para la delegación en los Juegos Panamericanos Junior.

Así como Sebastián Alvear se impuso en el canotaje, el deporte náutico le brindó otra alegría al país, pero en el esquí náutico.

En una disciplina que, como el remo, es carta segura de pelea por medallas para Chile, las mujeres sacaron la cara por el país al dominar el slalom.

Fue tan así que Emilia Méndez y Daniela Kretschmer aseguraron los dos primeros lugares al igualar luego de esquivar tres boyas a 11,25 metros de cuerda.

Las dos nacionales fueron al desempate, donde Méndez se quedó con el oro al esquivar una boya y media, mientras que Kretchmer solo pudo esquivar una en el Lago Manene, en Ypacarai.

Así las cosas, el Team Chile suma ya 43 medallas: 16 oros, 11 platas y 16 bronces, manteniéndose en la pelea por dar caza a Argentina en el quinto lugar del medallero de los Juegos Panamericanos Junior.

