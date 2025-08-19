;

LEGO Batman regresa con “Legacy of the Dark Knight”, la aventura definitiva del Caballero Oscuro

Conoce todos los detalles de este homenaje a Bruce Wayne con un recorrido completo por su legado.

No hay dudas de que Batman es uno de los héroes más populares y aclamados por el público a nivel general, seguido por grandes y chicos.

A lo largo de la historia, son varias las adaptaciones que han nacido desde los cómics, pasando desde series y películas hasta videojuegos.

Es precisamente esta última plataforma la que volverá a recibir un proyecto del murciélago, esta vez de la mano de una nueva colaboración con Lego.

El título fue anunciado de forma oficial por Warner Bros Games y TT Games durante la Gamescom 2025 Opening Night Live, despertando el profundo interés de los fanáticos.

Se trata de LEGO Batman Legacy of the Dark Knight, un juego de mundo abierto que repasará toda la historia del superhéroe, desde sus orígenes en cómics hasta sus adaptaciones en cine y televisión.

El proyecto busca rendir homenaje a Bruce Wayne con un recorrido completo por su legado. Desde las películas de Tim Burton, pasando por Batman Forever, Batman & Robin, la trilogía dirigida por Christopher Nolan e incluso la reciente The Batman, los jugadores podrán revivir algunas de las etapas más emblemáticas del personaje.

El título permitirá recorrer libremente la ciudad de Gotham, alternando entre misiones principales y secundarias, además de coleccionables y pistas que irán abriendo nuevas actividades.

A pie, planeando o conduciendo el Batimóvil, el ‘Caballero Oscuro’ contará con sus gadgets más icónicos, como la batgarra y los batarangs, para enfrentarse a villanos clásicos, rescatar ciudadanos o desentrañar conspiraciones en la oscuridad de la ciudad.

La jugabilidad mezclará acción y exploración con elementos característicos de la saga LEGO, incluyendo combates contra jefes, puzles, secciones de sigilo y hasta un nivel extra de dificultad para los más experimentados.

Sin embargo, hay que considerar que la espera será larga: LEGO Batman Legacy of the Dark Knight tiene previsto su lanzamiento en 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC a través de Steam y Epic Games Store.

