Apple Arcade sigue tomando fuerza y suma cuatro nuevos juegos exclusivos a su catálogo en agosto

Apple continúa ampliando la oferta de su servicio de videojuegos con cuatro lanzamientos que ya están disponibles en iPhone, iPad, Mac y Apple TV.

Con estas incorporaciones, los suscriptores tienen acceso a un catálogo que supera los 200 títulos para explorar en diferentes dispositivos.

Entre los lanzamientos se encuentra Play-Doh World, desarrollado por Scary Beasties, un título pensado para dar rienda suelta a la imaginación.

El juego permite crear personajes únicos y verlos cobrar vida moldeando, estirando, aplastando o estrujando figuras.

La propuesta está dirigida especialmente a los más pequeños, quienes podrán inventar animales extravagantes o diseñar peinados divertidos.

Otro de los grandes estrenos es Worms Across Worlds, de Team17 y Behaviour Interactive. Esta entrega marca la evolución de la clásica franquicia Worms.

La historia se centra en los experimentos del profesor Worminkle, que amenazan con desestabilizar la realidad. Para detenerlo, los icónicos guerreros invertebrados se embarcan en una aventura a través de cinco dimensiones distintas.

Con batallas por turnos, el título incluye tanto un modo en solitario como un caótico multijugador de hasta cuatro equipos.

Por su parte, Let’s Go Mightycat!, de PONOS Corporation, presenta a un gato común transformado en héroe universal por una entidad todopoderosa.

En este spin-off del exitoso The Battle Cats, los jugadores se enfrentarán a desafiantes niveles de puzzle con un objetivo claro: expandir el Imperio Gato y conquistar cada planeta del cosmos.

Finalmente, llega Everybody Shogi, de AltPlus Inc., que reinterpreta el tradicional juego japonés de estrategia.

Con un estilo más casual y accesible, combina coloridos elementos visuales, controles intuitivos y partidas en tiempo real contra jugadores de todo el mundo.

Worms Across Worlds Ampliar

Apple Arcade: precios y beneficios

En Chile, Apple Arcade está disponible por $4.990 mensuales a partir del segundo mes, ya que ofrece un mes de prueba gratuito.

Asimismo, quienes adquieran un nuevo iPhone, iPad, Mac o Apple TV reciben tres meses de suscripción sin costo.

El servicio también permite compartir la suscripción con hasta seis integrantes de un mismo grupo familiar y está incluido en los planes de Apple One: Individual ($9.390 CLP) y Familiar ($11.990 CLP).

Con estas novedades, Apple refuerza su apuesta por ofrecer experiencias de juego exclusivas y accesibles para toda la familia en un ecosistema unificado.