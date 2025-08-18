Prime Video revela las primeras imágenes de la segunda temporada de “Fallout”

Prime Video sorprendió a los fanáticos al revelar las primeras imágenes de la segunda temporada de Fallout, una de las series más aclamadas de la plataforma en los últimos años.

El adelanto demuestra que la historia se trasladará al desierto del Mojave y a la mítica ciudad de New Vegas, uno de los escenarios más recordados por los seguidores de la franquicia de videojuegos en la que se basa la serie.

El elenco principal volverá a estar encabezado por Ella Purnell como Lucy, Walton Goggins en el papel del Ghoul, Kyle MacLachlan como Hank y Aaron Moten como Maximus, además de Moisés Arias, entre otros nombres.

La producción sigue en manos de Kilter Films, con Jonathan Nolan, Lisa Joy y Todd Howard como productores ejecutivos, y con Graham Wagner y Geneva Robertson-Dworet como showrunners, lo que asegura la continuidad del sello creativo que marcó la primera temporada.

Uno de los protagonistas, Goggins (quien le da vida The Ghoul) adelantó que esta nueva etapa traerá un cambio importante en el tono de la historia.

“Ahora es cuando puede surgir la verdadera magia”, afirmó, asegurando que la narrativa se desviará de lo visto en el primer ciclo de manera “muy interesante”.

El anuncio también confirmó que el segundo ciclo llegará apenas un año y ocho meses después del estreno original, un ritmo mucho más acelerado en comparación con lo habitual en la industria, donde suele esperarse dos años o más entre estrenos.

De manera concreta, la ventana de estreno está fijada para diciembre de este 2025, aunque aún no hay fecha específica.

Además, hay que recordar que Prime Video ya aseguró la renovación de la serie para una tercera temporada, una señal de confianza en el éxito que la producción ha tenido a nivel mundial.

Mira las primeras imágenes oficiales de la temporada 2 de Fallout a continuación: