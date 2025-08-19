;

“El amor...” Suegra de Karol Lucero sorprende con mensaje tras infidelidad a Fran Virgilio

El exintegrante de “Yingo” confesó haber tenido una relación íntima con la DJ Ilaisa Henríquez a espaldas de su esposa.

Alejandro Basulto

Archivo: Agencia UNO

Archivo: Agencia UNO / Hans Scott

Cecilia Virgilio, madre de Francisca Virgilio, decidió expresar públicamente su sentir luego de que se conociera la infidelidad de su yerno, Karol Lucero.

La mujer utilizó redes sociales para dejar mensajes de apoyo a su hija y también compartió reflexiones relacionadas con las relaciones de pareja.

En la última publicación de la modelo, su mamá escribió mensajes de aliento como “Todo estará bien” y “Mi niña”. Además, posteó dos historias en su cuenta personal: en una de ellas compartió un texto que señalaba que “el amor de pareja no es incondicional”.

En otra story, subió la portada del libro Sanando heridas y patrones tóxicos, de Beethovens Bernardin, junto con la descripción promocional: “Sanando heridas y patrones tóxicos es más que un libro: es un abrazo para tu alma y una guía para liberarte de lo que ya no te deja avanzar. Empieza hoy tu camino hacia una vida más plena”.

El episodio surge luego de que Ilaisa Henríquez, conocida como Dj Isi Glock, relatara en Primer Plano haber sostenido un encuentro íntimo con el exintegrante de Yingo sin protección, donde él le habría sugerido el uso de la pastilla del día después.

Posteriormente, Karol Lucero reconoció los hechos en un mensaje enviado a la periodista Paula Escobar: “Estoy muy afectado, asumo mi error y la cagué hasta el fondo. Soy el culpable de todo y caí”.

Finalmente, el locutor radial añadió que “ya lo hablé con mi esposa y mantengo en reserva lo que compete a nuestra vida privada por respeto a ella”.

