Camila Polizzi es formalizada por nuevo delito en el Caso Convenios: se habría omitido millonario pago de impuestos

Camila Polizzi es formalizada por nuevo delito en el Caso Convenios: se habría omitido millonario pago de impues

Una nueva arista golpea el Caso Convenios y vuelve a poner en el centro de la polémica a la ex candidata a alcaldesa de Concepción, Camila Polizzi.

Esto porque la Fiscalía formalizó una nueva investigación por delitos tributarios en contra de Polizzi, su ex pareja Sebastián Polanco, y Matías Godoy, quien era representante de la Otec Frumisal.

Se trata de una querella del Servicio de Impuestos Internos (SII) en el marco de la arista Fundación En Ti, que la Corte Suprema ordenó investigar de manera separada.

El organismo acusa que en el 2023 se omitió el pago de 16 millones de pesos en impuestos relacionados con los dineros transferidos por el Gobierno Regional del Biobío.

Así lo dio a conocer la fiscal María José Aguayo. “De manera maliciosa, omitieron presentar ante el Servicio de Impuestos Internos el Formulario 22, correspondiente a la declaración anual de impuesto a la renta para el año tributario 2024 de la sociedad indicada, pese a que esta facturó operaciones por un total de $168 millones durante el ejercicio comercial del año 2023”, explicó.

La defensa de Polizzi, encabezada por el abogado Francisco García, descartó su responsabilidad y adelantó que esa será la estrategia en la audiencia de formalización. Sin embargo, la postura difiere de la de Matías Godoy, cuyo abogado Hans Laurie aseguró que fueron Polizzi y Polanco quienes administraron los 250 millones de pesos transferidos por el Gore a la fundación y a la Otec.

Cabe recordar que el Ministerio Público ya había intentado incluir estos cargos en la investigación anterior, sin solicitar prisión preventiva, medida cautelar que ahora está en duda.

La formalización marcará un nuevo capítulo en el entramado de los casos Convenios, donde las versiones enfrentadas entre imputados podrían abrir un escenario de mayor tensión judicial para Polizzi y su círculo más cercano.