;

Camila Polizzi es formalizada por nuevo delito en el Caso Convenios: se habría omitido millonario pago de impuestos

La querella fue presentada el Servicio de Impuestos Internos (SII) en el marco de la arista Fundación En Ti.

Juan Castillo

Nicolás Medina

Camila Polizzi es formalizada por nuevo delito en el Caso Convenios: se habría omitido millonario pago de impues

Camila Polizzi es formalizada por nuevo delito en el Caso Convenios: se habría omitido millonario pago de impues

02:55

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Una nueva arista golpea el Caso Convenios y vuelve a poner en el centro de la polémica a la ex candidata a alcaldesa de Concepción, Camila Polizzi.

Esto porque la Fiscalía formalizó una nueva investigación por delitos tributarios en contra de Polizzi, su ex pareja Sebastián Polanco, y Matías Godoy, quien era representante de la Otec Frumisal.

Se trata de una querella del Servicio de Impuestos Internos (SII) en el marco de la arista Fundación En Ti, que la Corte Suprema ordenó investigar de manera separada.

El organismo acusa que en el 2023 se omitió el pago de 16 millones de pesos en impuestos relacionados con los dineros transferidos por el Gobierno Regional del Biobío.

Revisa también:

ADN

Así lo dio a conocer la fiscal María José Aguayo. “De manera maliciosa, omitieron presentar ante el Servicio de Impuestos Internos el Formulario 22, correspondiente a la declaración anual de impuesto a la renta para el año tributario 2024 de la sociedad indicada, pese a que esta facturó operaciones por un total de $168 millones durante el ejercicio comercial del año 2023”, explicó.

La defensa de Polizzi, encabezada por el abogado Francisco García, descartó su responsabilidad y adelantó que esa será la estrategia en la audiencia de formalización. Sin embargo, la postura difiere de la de Matías Godoy, cuyo abogado Hans Laurie aseguró que fueron Polizzi y Polanco quienes administraron los 250 millones de pesos transferidos por el Gore a la fundación y a la Otec.

Cabe recordar que el Ministerio Público ya había intentado incluir estos cargos en la investigación anterior, sin solicitar prisión preventiva, medida cautelar que ahora está en duda.

La formalización marcará un nuevo capítulo en el entramado de los casos Convenios, donde las versiones enfrentadas entre imputados podrían abrir un escenario de mayor tensión judicial para Polizzi y su círculo más cercano.

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad