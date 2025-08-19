;

Cae otro entrenador en el fútbol chileno: solo alcanzó a dirigir seis partidos

Ivo Basay, se sumó Manuel Suárez y Jorge Almirón como los despedidos durante este martes.

Javier Catalán

FOTO: JAVIER VERGARA/AGENCIA UNO

FOTO: JAVIER VERGARA/AGENCIA UNO / Javier Vergara

La jornada de este martes ha estado marcada por los despidos de entrenadores en el fútbol chileno.

Jorge Almirón en Colo Colo y Manuel Suárez en Deportes Concepción fueron los primeros caídos, y ahora Ivo Basay en Magallanes se suma a la lista negra.

La “Academia”, que marcha en el penúltimo lugar de la Primera B con solo 19 puntos, anunció a través de sus redes sociales la salida del DT, quien solo alcanzó a dirigir seis partidos en el torneo, con un saldo de 1 triunfo, 2 empates y 3 derrotas.

Los “Carabeleros” están complicados con el descenso a la Segunda División Profesional, ya que solo los separa un punto del colista, Santiago Morning.

Con la partida de Basay, Deportes Magallanes suma su segundo entrenador despedido en la temporada, puesto que antes de la llegada del ex Colo Colo, ya había sido cesado Braulio Leal.

