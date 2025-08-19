;

VIDEO. “En shock”: La reacción de Jean Paul Pineda tras que arrestaran a su pareja en su departamento

Valentina Castro Berríos fue detenida debido a que presuntamente pertenecería a una asociación criminal relacionada con el robo y venta de vehículos.

Alejandro Basulto

Archivo: Agencia Uno

Archivo: Agencia Uno

Durante la noche del lunes 18 de agosto se habría concretado la detención de Valentina Castro Berríos, de 27 años, en medio de un amplio operativo policial que se extendió desde Arica hasta Puerto Montt.

La mujer es pareja del exfutbolista y actual creador de contenido en Arsmate, Jean Paul Pineda, y de hecho, fue arrestada en el departamento del exdelantero de Unión Española y Colo Colo.

De acuerdo con lo informado por Contigo en la mañana, la joven y su familia están siendo indagados por un presunto vínculo con una organización dedicada al robo de automóviles y camiones. En las diligencias fueron arrestadas otras 27 personas, además de la incautación de 9 armas de fuego.

En total, 28 personas fueron detenidas, a las que se le imputarán delitos como asociación criminal, robo en lugar no habitado, robo con intimidación, delitos tributarios, falsificación de instrumento público, receptación, infracción a la ley de armas y extorsión.

La Fiscalía Metropolitana Occidente, en conversación con T13.cl, confirmó la información y sostuvo que la mujer será formalizada este jueves 21 de agosto en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, junto con el resto de los detenidos en el operativo.

¿Qué dijo Jean Paul Pineda?

Por su parte, Jean Paul Pineda reaccionó en conversación con el matinal de CHV, señalando: “Agradezco que me hayan contactado y el interés, por el momento no me voy a referir al tema, ya que estoy en shock con el tema, porque llevo muy poco tiempo con ella. Muchas gracias”.

Cabe recordar que la relación entre el exfutbolista y Valentina Castro Berríos se había hecho pública hace aproximadamente cuatro meses.

