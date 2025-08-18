La mañana de este lunes, la llegada de las candidaturas presidenciales al Servicio Electoral (Servel) estuvo marcada por una pugna entre adherentes de Marco Enríquez-Ominami (Indep.) y Franco Parisi (Partido de la Gente).

Afuera del edificio ubicado en el centro de Santiago, se vivió un ambiente de competencia, donde ambos grupos intentaron imponerse a punta de cánticos y gritos en apoyo a sus respectivos candidatos.

Agencia Uno Ampliar

La tensión se dio luego de que Parisi convocara a sus seguidores a concurrir masivamente al Servel, lo que fue criticado por ME-O, quien lo acusó de promover un acto sin autorización.

“Un candidato a La Moneda no puede promover desorden ni ilegalidad. En democracia, el respeto a la ley no es opcional”, señaló Enríquez-Ominami a través de sus redes sociales, donde advirtió que cualquier eventual alteración del orden público sería responsabilidad de su contrincante.

Por su parte, el equipo de ME-O aseguró que su inscripción se realizaría “de forma masiva, pacífica y con autorización oficial”, destacando que habían solicitado los permisos correspondientes a la Municipalidad de Santiago y a la Delegación Presidencial Metropolitana.

En contraste, los adherentes de Parisi llegaron en grupos para expresar su apoyo en la explanada, generando una competencia por quién gritaba más fuerte.