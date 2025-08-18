VIDEO. Tensión en el Servel: adherentes de ME-O y Parisi se confrontan en inscripción de candidaturas
En las afueras del edificio, en pleno centro de Santiago, se generó una disputa entre los bandos, que buscaron sobresalir con cánticos y consignas en favor de sus candidatos.
La mañana de este lunes, la llegada de las candidaturas presidenciales al Servicio Electoral (Servel) estuvo marcada por una pugna entre adherentes de Marco Enríquez-Ominami (Indep.) y Franco Parisi (Partido de la Gente).
Afuera del edificio ubicado en el centro de Santiago, se vivió un ambiente de competencia, donde ambos grupos intentaron imponerse a punta de cánticos y gritos en apoyo a sus respectivos candidatos.
La tensión se dio luego de que Parisi convocara a sus seguidores a concurrir masivamente al Servel, lo que fue criticado por ME-O, quien lo acusó de promover un acto sin autorización.
“Un candidato a La Moneda no puede promover desorden ni ilegalidad. En democracia, el respeto a la ley no es opcional”, señaló Enríquez-Ominami a través de sus redes sociales, donde advirtió que cualquier eventual alteración del orden público sería responsabilidad de su contrincante.
Por su parte, el equipo de ME-O aseguró que su inscripción se realizaría “de forma masiva, pacífica y con autorización oficial”, destacando que habían solicitado los permisos correspondientes a la Municipalidad de Santiago y a la Delegación Presidencial Metropolitana.
En contraste, los adherentes de Parisi llegaron en grupos para expresar su apoyo en la explanada, generando una competencia por quién gritaba más fuerte.