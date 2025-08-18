;

Banda delictual protagoniza turbazo en La Reina: menor de edad fue agredido con empuñadura de pistola

Los ladrones lograron su cometido y escaparon con diversas especies de valor.

Juan Castillo

Agencia UNO | Imagen referencial

Agencia UNO | Imagen referencial

Este lunes, un grupo de ladrones perpetró un violento turbazo en La Reina, donde un menor de edad resultó herido.

Según consigna Emol, el hecho se registró en una vivienda de calle Drina, lugar hasta donde los antisociales llegaron e irrumpieron con violencia.

Los delincuentes ingresaron al domicilio y tomaron a uno de los hijos de la familia, un menor de edad, al cual golpearon en la cabeza con la empuñadura de una pistola.

Los ladrones lograron su cometido y escaparon con diversas especies de valor. En tanto, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) realiza diligencias para establecer la dinámica de lo sucedido y dar con los responsables.

