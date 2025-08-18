;

Minsal alerta sobre salmón ahumado contaminado con listeria: llaman a no consumirlo

Revisa las marcas y los productos afectados.

José Campillay

Minsal alerta sobre salmón ahumado contaminado con listeria: llaman a no consumirlo

El Ministerio de Salud (Minsal) lanzó este lunes una alerta alimentaria tras detectar la presencia de Listeria monocytogenes en dos marcas de salmón ahumado. Esto, siendo independiente a la fecha de vencimiento.

Las marcas involucradas son Cuisine & Co, en formato laminado de 200 gramos, y SouthWind, en formato trozo de 300 gramos.

A través de sus redes sociales, el Minsal indicó que todas las unidades del producto están afectadas, por lo que se pone un foco especial en las consideraciones para evitar su consumo.

“Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio el producto afectado por esta alerta, se abstengan de consumirlos”, señalaron.

En detalle, los productos señalados son:

  • Salmón ahumado en caliente 200 g., listo para el consumo, lote 2VQ2512135D, elaborado por Comercial y Pesquera South Wind S.A., marca Cuisine & Co.
  • Salmón ahumado en caliente 300 g., listo para el consumo, lote 2VQ2512135D, elaborado y envasado por Comercial y Pesquera South Wind S.A.

Desde el Ministerio advierten que la ingesta de estos productos puede provocar listeriosis, una infección que se manifiesta con síntomas como vómitos, diarrea y fiebre.

Ante cualquier síntoma compatible, la recomendación de las autoridades y especialistas son acudir de inmediato a un centro de salud.

La alerta se enmarca en el constante monitoreo sanitario que realiza el Minsal para proteger a la población de riesgos alimentarios, especialmente en productos listos para el consumo.

