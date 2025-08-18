;

Metro celebra 50 años con show de conocida banda de rock en estación Quinta Normal

Se trata de uno de los grupos más influyentes del rock chileno.

Javiera Rivera

Metro celebra 50 años con show de conocida banda de rock en estación Quinta Normal

Metro celebra 50 años con show de conocida banda de rock en estación Quinta Normal / Sammyvision

Metro de Santiago conmemora sus 50 años acercando la música a los pasajeros con un nuevo concierto del ciclo Música de estación.

Este martes 19 de agosto a las 17:00 horas, la banda chilena Lucybell se presentará en vivo en la estación Quinta Normal de la Línea 5, en un show totalmente gratuito.

Con más de tres décadas de trayectoria, Lucybell se ha consolidado como uno de los grupos más influyentes del rock chileno. Además, sus canciones han marcado a varias generaciones.

La presentación permitirá a los usuarios conectar con la música de Lucybell mientras transitan por la estación, creando un espacio único de arte y entretenimiento en el transporte público.

Revisa también

ADN

Lucybell, que recientemente anunció un “receso indefinido”, continuará su despedida con un gran show el 9 de octubre en el Movistar Arena, repasando su emblemático disco Peces.

Sin embargo, este concierto en Metro ofrece a los fanáticos una oportunidad especial de ver a la banda de manera gratuita y cercana.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad