Metro celebra 50 años con show de conocida banda de rock en estación Quinta Normal / Sammyvision

Metro de Santiago conmemora sus 50 años acercando la música a los pasajeros con un nuevo concierto del ciclo Música de estación.

Este martes 19 de agosto a las 17:00 horas, la banda chilena Lucybell se presentará en vivo en la estación Quinta Normal de la Línea 5, en un show totalmente gratuito.

Con más de tres décadas de trayectoria, Lucybell se ha consolidado como uno de los grupos más influyentes del rock chileno. Además, sus canciones han marcado a varias generaciones.

La presentación permitirá a los usuarios conectar con la música de Lucybell mientras transitan por la estación, creando un espacio único de arte y entretenimiento en el transporte público.

Lucybell, que recientemente anunció un “receso indefinido”, continuará su despedida con un gran show el 9 de octubre en el Movistar Arena, repasando su emblemático disco Peces.

Sin embargo, este concierto en Metro ofrece a los fanáticos una oportunidad especial de ver a la banda de manera gratuita y cercana.