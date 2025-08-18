FOTO. Insólito: futbolista chileno tuvo que usar camiseta pintada con plumón y así reaccionó en redes
El hecho ocurrió en el partido entre San Antonio Unido y Real San Joaquín por la Segunda División Profesional.
Una insólita situación se registró este domingo en el marco del partido entre San Antonio Unido y Real San Joaquín por la fecha 16 de la Segunda División Profesional.
A través de redes sociales, Pablo Sanhueza, defensor que volvía a las canchas tras cinco meses sin jugar, exhibió la particular camiseta que utilizó producto de la grave crisis económica que atraviesa el “SAU”.
El futbolista del equipo del puerto tuvo que jugar con una indumentaria pintada a mano, la cual se viralizó rápidamente. De hecho, el propio jugador posó con la camiseta donde se lee el “21” y “Sanhueza” dibujado con plumón.
“No hay mal que por bien no venga, vamos no más. Mi camiseta del nuevo redebut”, escribió Sanhueza a través de una historia en su cuenta de Instagram.
Finalmente, San Antonio Unido terminó llevándose la victoria por 3-2 ante Real San Joaquín, resultado que le permitió escalar a la séptima posición de la tabla de la Segunda División con 21 puntos, aunque lejos del líder Puerto Montt (32).