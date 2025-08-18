;

Cristian Garin y Tomás Barrios ya tienen rivales para la qualy del US Open: cuándo y a qué hora juegan

Los tenistas chilenos buscarán meterse en el cuadro principal del último Grand Slam de la temporada.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Este lunes comienza la qualy del US Open, último Grand Slam de la temporada, y los tenistas chilenos Cristian Garin (121° del ranking ATP) y Tomás Barrios (131°) ya conocieron a los rivales para su debut.

El primero en salir a la cancha será “Gago”, quien fue emparejado con el japonés Yosuke Watanuki (147°). El partido entre el nacional y el nipón fue programado para este mediodía en el segundo turno de la cancha 12, cerca de las 12:30 horas de Chile.

Revisa también:

ADN

El ganador del cruce podría enfrentarse al vencedor del duelo entre el estadounidense Christopher Eubanks (154°) y el argentino Marco Trungelliti (182°).

Por su parte, Barrios se medirá contra el libanés Benjamin Hassan (189°). Dicho encuentro se disputará este martes 19 de agosto, en horario por confirmar.

En caso de salir victorioso, el chillanejo se verá las caras con el ganador del encuentro que animarán el italiano Stefano Travaglia (233°) y el norteamericano Martin Damm (435°).

Cabe recordar que para meterse en el cuadro principal del US Open, Garin y Barrios deberán ganar tres encuentros. Los otros chilenos en el torneo, Nicolás Jarry (100°) y Alejandro Tabilo (103°), ya están instalados en el main draw en Flushing Meadows.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad