Cristian Garin y Tomás Barrios ya tienen rivales para la qualy del US Open: cuándo y a qué hora juegan

Este lunes comienza la qualy del US Open, último Grand Slam de la temporada, y los tenistas chilenos Cristian Garin (121° del ranking ATP) y Tomás Barrios (131°) ya conocieron a los rivales para su debut.

El primero en salir a la cancha será “Gago”, quien fue emparejado con el japonés Yosuke Watanuki (147°). El partido entre el nacional y el nipón fue programado para este mediodía en el segundo turno de la cancha 12, cerca de las 12:30 horas de Chile.

El ganador del cruce podría enfrentarse al vencedor del duelo entre el estadounidense Christopher Eubanks (154°) y el argentino Marco Trungelliti (182°).

Por su parte, Barrios se medirá contra el libanés Benjamin Hassan (189°). Dicho encuentro se disputará este martes 19 de agosto, en horario por confirmar.

En caso de salir victorioso, el chillanejo se verá las caras con el ganador del encuentro que animarán el italiano Stefano Travaglia (233°) y el norteamericano Martin Damm (435°).

Cabe recordar que para meterse en el cuadro principal del US Open, Garin y Barrios deberán ganar tres encuentros. Los otros chilenos en el torneo, Nicolás Jarry (100°) y Alejandro Tabilo (103°), ya están instalados en el main draw en Flushing Meadows.