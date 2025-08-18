Agosto en Teatro Mori: estrenos y una programación especial por el Mes de la Niñez / Teatro Mori

El pasado viernes 8 de agosto se estrenó en Mori Bellavista una nueva versión de “Clase”, obra escrita por el reconocido dramaturgo chileno Guillermo Calderón, que aborda las protestas estudiantiles de 2006, conocidas como la “Marcha de los Pingüinos”.

Estrenada originalmente en 2008, “Clase” fue una de las primeras coproducciones de Teatro Mori y, en el marco de la celebración de los 20 años del espacio cultural, regresa a escena de la mano del Colectivo CTM bajo la dirección de María José Pizarro, con funciones de viernes a domingo hasta el 14 de septiembre.

A su vez, en Mori Recoleta se estrena una nueva temporada de “Extinción”, de la compañía Implicancia Teatro. Obra cuya puesta en escena recrea un local de Blockbuster, donde un grupo de trabajadores espera con expectación la llegada del año 2000. Con funciones los jueves y viernes a las 19:30 horas, estará en cartelera entre el 7 y el 29 de agosto.

Por otro lado, dos montajes se preparan para cerrar sus temporadas: “El Eclipse”, una entretenida propuesta familiar, se presentará hasta el 3 de agosto en Mori Recoleta; y “El Manager y el Artista”, protagonizada por Fernando y Nicolás Larraín bajo la dirección de Álvaro Rudolphy, finalizará el 7 de agosto en Mori Vitacura.

Risas aseguradas este invierno en Mori

Para los amantes del humor, podrán encontrar entretenidas comedias y shows de stand-up en las diferentes salas. “La Nona”, una adaptación de Teatro Aparte de la icónica tragicomedia argentina de Roberto Cossa, seguirá con funciones los viernes y sábados a las 20:30 horas en Mori Vitacura, hasta el 31 de agosto.

También seguirá en cartelera hasta el 30 de agosto en Mori Parque Arauco la comedia “Reunión de apoderados”, coescrita por Rodrigo Bastidas junto a su hija Milena Bastidas, y protagonizada por Claudio Arredondo, Luz Valdivieso, María José Necochea, Nicolás Saavedra y Claudio Olate.

Las comedias negras toman protagonismo en la cartelera de Teatro Mori con dos obras que exploran los vínculos familiares desde una mirada crítica y con altas dosis de humor. “Cocinando con Elvis” se presentará todos los sábados a las 20:00 horas en Mori Recoleta, mientras que “Aquí me bajo yo” tendrá funciones de jueves a sábado a las 20:00 horas en Mori Parque Arauco.

Por último, Stefan Kramer se presentará los días 10, 13 y 27 de agosto a las 20:00 horas en Mori Parque Arauco con un espectáculo que recorre su trayectoria, reviviendo a sus personajes más emblemáticos con apoyo audiovisual, luces y música en vivo.

Además, el actor y comediante Felipe Izquierdo continuará presentándose en Mori Vitacura todos los domingos a las 19:30 horas con su aclamado stand-up “Soy el único que no me conozco”, un espectáculo en el que invita al público a cuestionar la realidad que los rodea y plantea, con humor, la posibilidad de que todo sea parte de un gran complot.

FAMFEST 2025 aterriza en Mori con funciones para la familia

En su decimoctava versión, el Festival Internacional de Teatro Familiar (FAMFEST) —orientado a impulsar el desarrollo de las artes escénicas dirigidas a niños, niñas y adolescentes— se realizará entre el 9 y el 24 de agosto, con una programación que incluye más de 25 obras nacionales y nueve internacionales, además de campañas escolares, plazas interactivas y talleres para estudiantes en distintas comunas de la Región Metropolitana.

Bajo la consigna “El teatro de las niñeces es hoy”, esta edición contará con programación en diversos espacios, entre ellos las cuatro salas de Teatro Mori. Las obras nacionales que se presentarán en sus salas son: “La Plaza”, “Sobre la cuerda floja”, “El Durmiente”, “Cuentos de la selva: Las medias de los flamencos”, “El Niño del Plomo”, “En la búsqueda de Li”, “Astronauta Marinero del Universo” y “De Papel”.

En cuanto a la programación internacional que se presentará en Mori, destacan los montajes “Romeo y Julieta de Bolsillo” (Argentina), “Sensacional” (España), “La guarida de los sentidos” y “Copiar” (ambas de Cataluña).

La programación completa de agosto en Teatro Mori, así como los detalles de cada función, se encuentra disponible en el sitio web www.teatromori.com y en sus redes sociales oficiales.