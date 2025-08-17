Violento tiroteo en Brooklyn deja tres muertos y una decena de heridos

Santiago

Un tiroteo registrado la madrugada de este domingo en el restaurante Taste Of The City Lounge, en Crown Heights, Brooklyn, dejó tres víctimas fatales y al menos diez personas heridas. En la escena, la policía encontró 36 casquillos de bala, lo que da cuenta de la magnitud del ataque.

La comisionada de la policía de Nueva York, Jessica Tisch, detalló que entre los fallecidos hay dos hombres de 27 y 35 años, mientras que la tercera víctima aún no ha sido identificada. Los heridos fueron trasladados a distintos hospitales y se mantienen fuera de riesgo vital.

El área del restaurante permanece acordonada y bajo investigación. Tisch describió el hecho como “terrible” y aseguró que, pese a este episodio, Nueva York atraviesa su período con menos tiroteos en los últimos siete meses.