CLASIFICACIÓN. Coquimbo se prueba la corona: así quedó la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2025

El cuadro nortino le sacó nueve puntos de ventaja a su más cercano perseguidor, la Universidad de Chile.

Gonzalo Miranda

Este domingo por la noche, la acción de la jornada 20 del Campeonato Nacional 2025 llegó a su final en el norte del país con el duelo entre Coquimbo Unido y Everton.

El cuadro ‘pirata’ se hizo fuerte otra vez más en su casa y venció a los ‘ruleteros’, victoria que le permite llagar a los 47 puntos, nueve más que la U, por lo que se empieza a probar la corona de la Liga de Primera.

Más atrás se queda la Universidad de Chile con 38 puntos y el Audax Italiano que se recuperó y llegó a las 37 unidades. Con un partido menos, aparece Palestino cuarto con 35 puntos y algo más que decir.

Si el Campeonato terminara hoy, a la Copa Sudamericana irían además O’Higgins (35 pts), Universidad Católica (30 pts) y Cobresal (29 pts), coincidentemente, los tres con un partido menos.

El que lo sigue pasando mal es Colo Colo. El ‘popular’ sumó otra fecha más sin abrazarse y se estancó en la novena posición con 27 puntos, de momento cerca de los puestos para clasificación a torneos internacionales 2026, pero lejos futbolísticamente.

Finalmente, con el empate entre ambos, el descenso sigue al rojo vivo. Este domingo, Unión Española con 14 puntos y Deportes Iquique con 11 unidades, perderían la categoría, mientras que Deportes Limache (17 pts) y Deportes La Serena (19 pts) se estarían salvando con miras al 2026.

Tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2025

