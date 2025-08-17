Están segundos en el Campeonato Nacional y con un paso importante en la Copa Sudamericana, pero el hincha de la Universidad de Chile es pesimista. Este domingo los azules cayeron ante el Audax Italiano y le comenzaron a decir adiós a la corona del torneo.

Pasa que los seis puntos a los que quedó del líder, que se podrían transformar en nueve, tiene agarrándose la cabeza a los hinchas laicos, quienes ven como por segundo año consecutivo, se les escapa la opción de levantar la máxima corona del fútbol chileno.

Si la inesperada derrota ante Cobresal de hace algunas semanas caló hondo, lo de este domingo ante el Audax Italiano terminó por acrecentar el pesimismo de los universitarios, quienes apuntaron como responsables de la caída ante los ‘itálicos’ contra Gustavo Álvarez, Leandro Fernández y Lucas Di Yorio.

En el caso del adiestrador, lo acusan de hacer malos cambios e insistir con jugadores como, Leandro Fernández, quien tras su lesión regresó a las huestes azules completamente fuera de foco, con escaso nivel futbolístico y sumamente displicente en algunos pasajes de los partidos.