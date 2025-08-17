“Fue algo...”: El sentido mensaje de Eduardo Vargas tras anotarle a la U en el triunfo de Audax Italiano

Eduardo Vargas volvió convertir este domingo un gol en el fútbol chileno después de 14 años y lo hizo justamente ante su exequipo, Universidad de Chile, en la victoria por 3-1 de Audax Italiano en el Estadio Nacional.

El delantero de 35 años fue elegido como la figura del partido en Ñuñoa y, en diálogo con TNT Sports, dejó un sentido mensaje tras anotarle a los azules, que dejaron escapar puntos claves en la lucha por el título del Campeonato Nacional 2025.

“Es un equipo muy duro, difícil, vienen con una confianza tremenda, hoy también lo demostraron. Nosotros hicimos las cosas que teníamos que hacer, marcamos en las ocasiones y salimos victoriosos", comenzó declarando “Turboman”.

“Estoy feliz por el gol, la verdad fue algo lindo marcarle a este gran equipo que quiero mucho, que me abrió las puertas y estoy agradecido de ellos”, agregó sobre su gol contra la U.

En esa línea, Vargas remarcó que “es primera vez que le hago un gol a la U y es algo lindo, extraño, pero la verdad es que estoy defendiendo a Audax y siempre voy a dar lo mejor por el equipo que estoy defendiendo”

Además, el bicampeón de América valoró su reencuentro con otros referentes azules como Charles Aránguiz y Marcelo Díaz, señalando que “son amigos que me dio el fútbol, es lindo encontrarlos”.

Finalmente, habló sobre su adaptación al fútbol chileno. “Me estoy sintiendo bien, estoy agarrando ritmo de partido. Este partido a las 12:30 no es lo mismo que jugar en la noche, se siente más, pero con los entrenamientos creo voy a mejorar más”, concluyó Eduardo Vargas.