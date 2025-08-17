;

VIDEO. “Daniela Aránguiz es muy picada. Tiene una fijación con las viejas, una fijación con los culos, una fijación con (Luis) Mateucci”

“Yo la podría demandar porque dijo que yo me metí y le pagaba con sexo a un doctor”, acusó la actriz.

Nelson Quiroz

La actriz Antonella Ríos protagonizó un encendido comentario contra Daniela Aránguiz durante su participación en el podcast Juzgamos y nos funamos del tiktoker Danilo 21, donde repasó sin filtro a la actual panelista de Sígueme.

El episodio giraba en torno al Miss Universo Chile 2025, cuando se mencionó a Catalina Palacios. En ese contexto, Ríos apuntó directamente a la exMekano: “Es estupenda, eso que dijo la Daniela Aránguiz, de puro picá que es”.

La actriz no se quedó ahí y arremetió con más dureza: “La Daniela Aránguiz es muy picada. Tiene una fijación con las viejas, tiene una fijación con los culos, tiene una fijación con (Luis) Mateucci”, lanzó.

Más adelante, Ríos recordó antiguas declaraciones de Aránguiz en su contra, donde la acusaba de mantener una relación con un médico a cambio de favores. Frente a ello, la actriz respondió con ironía: “Yo la podría demandar porque dijo que yo me metí y le pagaba con sexo a un doctor”.

En ese cruce de acusaciones, Antonella aseguró que la versión de Aránguiz no era cierta y agregó con picardía: “Quiero decirte Daniela que yo sí lo probé y es bastante sabroso, hay que decirlo. ¡Soporta! Pero claro, ella dice que yo pagué con sexo. No, yo pagué con Instagram, con caje”.

Con este mensaje, la también panelista de Que te lo digo cerró un nuevo capítulo de su conflicto mediático con Aránguiz, reforzando así la tensión que ambas mantienen en el mundo del espectáculo.

