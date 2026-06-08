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VIDEO. Dos estadounidenses mueren tras accidente de jet privado en República Dominicana

La aeronave presentó una falla en uno de sus motores poco después de despegar desde el Aeropuerto Internacional La Romana.

Cristóbal Álvarez

Dos estadounidenses mueren tras accidente de jet privado en República Dominicana

Durante la jornada del domingo, un avión privado se accidentó en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional La Romana, en República Dominicana, dejando como saldo dos personas fallecidas. Las víctimas corresponden a ciudadanos estadounidenses que viajaban a bordo de la aeronave.

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De acuerdo con los antecedentes preliminares, se trataba de un jet ejecutivo Gulfstream G200, matrícula N318JF, que había despegado con destino a Austin, en el estado de Texas. Sin embargo, minutos después del inicio del vuelo, la tripulación reportó problemas mecánicos asociados a la pérdida de potencia en uno de los motores.

Ante esta situación, los pilotos solicitaron autorización para regresar al aeropuerto y efectuar un aterrizaje de emergencia. No obstante, mientras intentaban concretar la maniobra, la aeronave terminó precipitándose, provocando el accidente.

Las autoridades dominicanas iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las causas exactas que derivaron en la caída del avión.

Hasta ahora, los organismos competentes continúan recopilando antecedentes técnicos y testimonios para establecer cómo se desarrolló la emergencia aérea que terminó con la muerte de los dos ocupantes del jet privado.

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