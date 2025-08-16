Unión San Felipe regresó a los triunfos este sábado en el marco de la fecha 21 de la Primera B 2025, luego de imponerse como local por 1-0 ante San Luis de Quillota en el Estadio Municipal Javier Muñoz Delgado.

En un ajustado partido, el equipo dirigido por Francisco Palladino logró quedarse con tres puntos claves en la lucha por evitar el descenso gracias al solitario gol del extremo nacional Sergio Vergara (42′).

Sobre el final del primer tiempo, el atacante del “Uní Uní” recibió el balón afuera del área y, tras una gran maniobra individual, sacó un notable remate de media distancia para hacer estéril la estirada del portero Daniel Retamal.

Con esta victoria, Unión San Felipe volvió a los abrazos después de dos jornadas son ganar y escaló al 13° lugar con 23 puntos, a cinco del colista Santiago Morning (18). San Luis, en tanto, se mantuvo en la novena posición de la tabla con 27 unidades.

El próximo desafío de los “Aconcagüinos” será como local el sábado 23 de agosto ante Deportes Antofagasta, mientras que los “Canarios” harán lo propio ante Deportes Temuco el próximo lunes 25 en el Estadio Lucio Fariña de Quillota.