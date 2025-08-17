¿Adiós al título? La sincera reflexión de Gustavo Álvarez tras la caída de la U ante Audax Italiano

El técnico de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, no escondió su frustración tras la dura derrota que sufrió este domingo por 3-1 ante Audax Italiano en el Estadio Nacional por la fecha 20 del Campeonato Nacional 2025.

En diálogo con TNT Sports, el estratega de los azules analizó la caída y declaró: “El primer tiempo desde el juego, el dominio de la pelota y el campo fue nuestro. Me pareció que nos faltaba más peso en ataque, entonces decido la entrada de un delantero y seguimos con el mismo dibujo”.

“Reemplacé las características de Poblete más atrás, Altamirano más atrás para darle entrada a Leandro (Fernández). Una es constante que pagamos muy caro los errores y terminan en gol. Nosotros hoy hicimos una de siete y el rival hizo tres de tres. Pagamos muy caro los errores y nos cuesta hacer goles", agregó.

Al ser consultado si esta caída es decisiva en la lucha por el título, Álvarez reconoció que “toda victoria te acerca al objetivo y las derrotas te alejan. Eso no quiere decir que nosotros sigamos con el optimismo y la determinación de pelear por el título”.

En esa línea, puso foco en la revancha ante Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana y señaló que “nosotros de los golpes nos levantamos rápido, así que ya a pensar en el partido del miércoles para ganarlo”.

“A partir de hoy hay que sacar conclusiones de esto en frío, tranquilo y a pensar en el miércoles”, añadió de cara al compromiso frente al cuadro de Avellaneda.