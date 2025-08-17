¿Adiós al título? La sincera reflexión de Gustavo Álvarez tras la caída de la U ante Audax Italiano
El entrenador de los azules fue autocrítico luego de la derrota frente al cuadro itálico en el Estadio Nacional.
El técnico de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, no escondió su frustración tras la dura derrota que sufrió este domingo por 3-1 ante Audax Italiano en el Estadio Nacional por la fecha 20 del Campeonato Nacional 2025.
En diálogo con TNT Sports, el estratega de los azules analizó la caída y declaró: “El primer tiempo desde el juego, el dominio de la pelota y el campo fue nuestro. Me pareció que nos faltaba más peso en ataque, entonces decido la entrada de un delantero y seguimos con el mismo dibujo”.
“Reemplacé las características de Poblete más atrás, Altamirano más atrás para darle entrada a Leandro (Fernández). Una es constante que pagamos muy caro los errores y terminan en gol. Nosotros hoy hicimos una de siete y el rival hizo tres de tres. Pagamos muy caro los errores y nos cuesta hacer goles", agregó.
Al ser consultado si esta caída es decisiva en la lucha por el título, Álvarez reconoció que “toda victoria te acerca al objetivo y las derrotas te alejan. Eso no quiere decir que nosotros sigamos con el optimismo y la determinación de pelear por el título”.
En esa línea, puso foco en la revancha ante Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana y señaló que “nosotros de los golpes nos levantamos rápido, así que ya a pensar en el partido del miércoles para ganarlo”.
“A partir de hoy hay que sacar conclusiones de esto en frío, tranquilo y a pensar en el miércoles”, añadió de cara al compromiso frente al cuadro de Avellaneda.