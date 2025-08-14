Muere actriz de una de las mejores películas de terror del último tiempo: tenía 81 años

El cine de terror está de luto. Pese a que todo sucedió en el mes de mayo, recién esta semana se dio a conocer masivamente la muerte de Lorna Raver, una veterana actriz estadounidense.

Según informó The Hollywood Reporter, la intérprete fue incluida en la sección “In Memoriam” de la revista SAG-AFTRA. Tenía 81 años.

Para los fanáticos del horror, su rostro seguramente será sinónimo de Arrástrame al infierno (Drag Me to Hell), una de las buenas películas en la filmografía de Sam Raimi, el mismo director que llevó por primera vez a Spider-Man a la pantalla grande.

Aquella cinta, donde interpretó a una malévola anciana que planta una maldición sobre la protagonista (Alison Lohman), resultó ser un éxito comercial y de crítica. En cifras, logró recaudar casi US$ 91 millones.

“No era plenamente consciente de en qué me estaba metiendo hasta que sucedió”, admitió Raver en el libro Welcome to Our Nightmares: Behind the Scene With Today’s Horror Actors.

“Lo que me gustó del personaje”, detalló Raver, “fue que era poderosa”, añadió.

Participó en una amplia variedad de producciones para cine y televisión. En la pantalla chica, destacó con papeles en The Young and the Restless, The Practice, Ally McBeal, Boston Legal, ER, Beverly Hills, 90210, Star Trek: Voyager, Gilmore Girls, NYPD Blue, Desperate Housewives, Nip/Tuck, Bones y Grey’s Anatomy, entre otras.

En el cine, fue parte de películas como Freeway (1996), Opportunity Knocks (1990) y Blindado (2009)

En el año 2014, la actriz dijo adiós a los sets y escenarios. “Siempre tuve la idea de que las mujeres de cierta edad ni siquiera deberían molestarse en intentar triunfar en Hollywood”, admitía en 2009.