Revelan millonaria deuda que tendría empresa de Luis “Mago” Jiménez: enfrentaría demanda por liquidación forzosa

Una complicada situación económica estaría golpeando al exfutbolista Luis “Mago” Jiménez, actual participante del reality Mundos Opuestos 3.

Según reveló el programa Only Fama, una de sus sociedades enfrentaría una demanda por liquidación forzosa debido a una deuda cercana a los $1.200 millones.

De acuerdo a la producción de Mega, la empresa en cuestión es la importadora y comercializadora Jiménez López Ltda., que además acumularía cotizaciones previsionales impagas por más de $30 millones, lo que dejó a extrabajadores sin acceso a salud.

El abogado Juan Pablo López, consultado por el programa, explicó que este tipo de acción judicial “no contempla un acuerdo con el deudor para llevarlo a quiebra, sino que se solicita derechamente la liquidación forzosa, lo que implica identificar los bienes de la empresa, venderlos incluso mediante remates y con ello saldar las deudas pendientes”.

La salida de Coté López

Otro punto que salió a la luz fue la composición de la sociedad. En marzo de 2024, tras la separación de la pareja, María José “Coté” López se retiró de la empresa y cedió sus derechos.

Con su salida, Jiménez quedó con un 50% de participación y, posteriormente, el otro 50% pasó a manos de su hermano. Actualmente, ambos figuran como los socios de la empresa.