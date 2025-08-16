;

Revelan millonaria deuda que tendría empresa de Luis “Mago” Jiménez: enfrentaría demanda por liquidación forzosa

Un emprendimiento del participante de “Mundos Opuestos 3” además adeudaría $30 millones en cotizaciones impagas.

Nelson Quiroz

Luis &quot;Mago&quot; Jiménez

Luis "Mago" Jiménez

Una complicada situación económica estaría golpeando al exfutbolista Luis “Mago” Jiménez, actual participante del reality Mundos Opuestos 3.

Según reveló el programa Only Fama, una de sus sociedades enfrentaría una demanda por liquidación forzosa debido a una deuda cercana a los $1.200 millones.

De acuerdo a la producción de Mega, la empresa en cuestión es la importadora y comercializadora Jiménez López Ltda., que además acumularía cotizaciones previsionales impagas por más de $30 millones, lo que dejó a extrabajadores sin acceso a salud.

Revisa también

ADN

El abogado Juan Pablo López, consultado por el programa, explicó que este tipo de acción judicial “no contempla un acuerdo con el deudor para llevarlo a quiebra, sino que se solicita derechamente la liquidación forzosa, lo que implica identificar los bienes de la empresa, venderlos incluso mediante remates y con ello saldar las deudas pendientes”.

La salida de Coté López

Otro punto que salió a la luz fue la composición de la sociedad. En marzo de 2024, tras la separación de la pareja, María José “Coté” López se retiró de la empresa y cedió sus derechos.

Con su salida, Jiménez quedó con un 50% de participación y, posteriormente, el otro 50% pasó a manos de su hermano. Actualmente, ambos figuran como los socios de la empresa.

ADN

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad