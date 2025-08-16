Daniel Vilches se sincera tras la muerte de su esposa Mercedes Pineda

Santiago

En medio del dolor por la partida de su esposa, Mercedes Pineda, a los 92 años, Daniel Vilches rompió el silencio y habló sobre el duro momento que enfrenta. “Estoy muy triste.

Estuvimos 45 años juntos. Ella tenía 92 y yo tengo 93. Ella me acompañó desde mis cuarenta para arriba. Fue una gran compañera. La voy a extrañar mucho”, expresó en conversación con Las Últimas Noticias.

El humorista relató que la ceremonia se realizó en Arica, donde se encuentra actualmente. “Anoche la incineramos y está mi hijo acompañando, pero no me quiero ir a Santiago, si no tengo a nadie en la casa” , confesó.

Vilches también agradeció las muestras de apoyo recibidas de amigos y colegas, quienes le hicieron llegar arreglos florales y mensajes de afecto. “Me estoy aguantando de llorar. Mandaron flores para ella”, señaló con emoción.