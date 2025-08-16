Fin de semana largo por la Asunción de la Virgen: informan flujo de 272 mil autos y cinco fallecidos en accidentes
Miles de vehículos han circulado por las principales rutas del país, mientras que se han registrado accidentes de tránsito en distintos puntos.
Santiago
Durante el fin de semana largo de la Asunción de la Virgen, se registró la salida de 272.093 vehículos desde la Región Metropolitana, con un retorno de 167.692 automóviles a la capital.
Fallecidos y siniestros viales
En paralelo, Carabineros informó que durante el mismo período se produjeron 210 siniestros viales en todo el país, con un saldo de cinco personas fallecidas y 143 lesionadas.
El despliegue de controles preventivos incluyó más de 30 mil fiscalizaciones vehiculares, 6.380 alcohotest y 57 narcotest, detectando a conductores en estado de ebriedad o bajo la influencia de drogas.
También se cursaron 262 infracciones por no uso de cinturón de seguridad y 86 por no usar sistemas de retención infantil.
Las autoridades destacaron que el flujo vehicular y la vigilancia en ruta contribuyeron a mantener la seguridad durante el fin de semana largo, aunque reiteraron el llamado a conducir con precaución.