El volante chileno, Marcelino Núñez, fue titular y protagonista este sábado en la victoria del Norwich City por 2-1 en su visita a Portsmouth por la segunda fecha de la Championship de Inglaterra.

Al minuto 5, el formado en Universidad Católica aportó una gran asistencia luego de ejecutar un tiro libre desde larga distancia para que Harry Darling conectara el balón de cabeza y abriera el marcador en el estadio Fratton Park.

Posteriormente, los “Canarios” aumentaron su ventaja por medio de Josh Sargent (14′), mientras que Portsmouth logró descontar sobre el final del compromiso mediante la anotación de Adrian Segecic (84′).

Núñez, en tanto, se mantuvo en cancha hasta el minuto 50, cuando fue reemplazado por Jacob Wright. El mediocampista nacional cerró así otro gran partido con el cuadro inglés, ya que el pasado martes anotó un gol en el triunfo sobre Watford por la Copa de la Liga.

Con este resultado, Norwich logró su primera victoria en la Championship, tras haber caído como local ante Millwall en la primera jornada, y se ubicó momentáneamente en la undécima posición de la tabla con 3 puntos.

Revisa la asistencia de Marcelino Núñez