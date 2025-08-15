El plantel de Unión Española lamentó el empate con Deportes Iquique, resultado que les impidió dar caza a los nortinos en la batalla por evitar el descenso.

“Pareciera que todo lo que haces no alcanza. En el primer tiempo creamos muchas ocasiones, con una pierna que siempre tapa. Tenemos que lidiar con eso. Sabíamos que iba a ser un partido friccionado. El empate no es malo, siempre y cuando empecemos a sumar de a tres de acá en adelante”, aseguró en zona mixta Cristian Insaurralde, autor del 2-2 final, quien puso “paños fríos” a los reclamos por el penal que Felipe González cobró en su contra y que significó la caída parcial en Independencia.

“He lidiado mucho con los árbitros acá en Chile, me tienen marcado. Afuera siempre ha habido respeto, en eso no hay duda, pero dentro la ansiedad y las ganas de que te cobren las cosas, a veces uno siente que es injusto y te lleva a excesos. Trataremos de no entrar en eso”, enfatizó, asegurando que no es raro que se beneficie a algunos equipos sobre otros.

“Pasa en todos lados. Con los equipos grandes es normal, tienen más plata y más poder. Siempre va a ser así, en cualquier lado del mundo. Tenemos que enfocarnos en las cosas que sí podemos manejar”, recalcó Cristian Insaurralde.

En tanto, otro refuerzo de Unión Española, Gonzalo Castellani, apuntó a las claves para salir de la zona de descenso. “Esforzándose, no hay una receta que te diga cómo salir. Es a base de esfuerzo y perseverancia. Se ha visto este semestre una idea de juego. Confiamos en lo que tenemos”, aseguró el ex Colo Colo.

Furia en redes sociales

Las declaraciones que repasamos anteriormente contrastan brutalmente con las expresiones virtuales de algunos estamentos del club.

Por una parte, el central Bianneider Tamayo, a quien le sancionaron el penal que cobró Felipe González para el 2-1 de Deportes Iquique, se limitó a escribir “Increíble” en su cuenta de “X”, reflejando su incredulidad por la sanción.

Increíble. — Bianneider Tamayo (@TamayoB13) August 15, 2025

A lo anterior se suman las críticas desde la cuenta oficial de Unión Española, donde calificaron el accionar de Felipe González como “pésimo”, planteando que la jornada es “un día triste para el fútbol chileno”.