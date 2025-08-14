;

Valparaíso: detienen a estudiante acusada de vender gomitas con marihuana

Otros alumnos que compraron estos productos fueron trasladados a un centro asistencial tras experimentar malestares.

Una estudiante de enseñanza media de Valparaíso fue detenida por Carabineros tras ser acusada de vender gomitas con marihuana.

Según consigna La Estrella de Valparaíso, la alumna del colegio Luterano Concordia de Playa Ancha vendió estos productos a otros alumnos, quienes debieron ser derivados a un centro asistencial tras experimentar malestares.

“Hubo un procedimiento que se gestó en primera instancia por una posible intoxicación”, señaló el mayor Víctor Torres, jefe de la Primera Comisaría Sur de Valparaíso.

“Se logró establecer que una alumna del colegio habría efectuado la venta de gomitas que tenían el extracto activo de Cannabis sativa, marihuana, y se procedió a la detención de esta alumna, y se dieron las cuentas respectivas a la Fiscalía Local de Valparaíso”, complementó.

Por su parte, desde el recinto educacional expresaron su “profunda preocupación” por esta situación, la cual motivó a la activación del protocolo de Aula Segura a todos los estudiantes involucrados.

Tu contenido empezará después de la publicidad