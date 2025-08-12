¿Deadpool a Los Vengadores? El misterioso gesto de Ryan Reynolds que revolucionó a los fanáticos de Marvel

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) continúa expandiéndose en diferentes direcciones, con nuevos proyectos que generan altas expectativas entre los fanáticos.

Sin lugar a dudas, además del reciente comienzo de la Fase 6, uno de los momentos más esperados es el estreno de las nuevas películas de Los Vengadores.

Bajo este escenario, en medio de mucha incertidumbre y especulaciones, recientemente los fanáticos se revolucionaron con un gesto que puede ser visto como insinuación por parte de Ryan Reynolds.

Y es que el actor encargado de darle vida a Deadpool en el UCM realizó una publicación en la que se puede ver el emblemático logo de los Avengers con una “A” pintada en rojo al estilo anarquista.

Esto fue interpretado por muchos como una pista de su posible regreso a la saga, esta vez en el marco de una nueva reunión de Los Vengadores, específicamente en Doomsday.

En su publicación, Reynolds incluyó únicamente la imagen sin ningún texto adicional, lo que provocó un sinfín de teorías sobre la posible aparición de su personaje en la próxima película de Marvel Studios.

Un elenco multiversal y esperado

Hasta ahora, el mercenario no figura en la lista oficial del elenco de Avengers: Doomsday. Sin embargo, el filme ya anticipa un cruce masivo.

Robert Downey Jr. encabeza el reparto como Doctor Doom, y se espera la aparición de personajes como Thor, Shuri, Ant-Man, Namor, Shang-Chi, y varios mutantes clásicos como Cíclope, Xavier, Magneto, Mística, Bestia, entre otros.

James Marsden, quien regresa como Cíclope, calificó la experiencia como un “regreso a casa”, tras más de dos décadas interpretando al personaje en la saga original de X-Men.

La aparición de Deadpool no solo añadiría ese humor irreverente que lo distingue, sino que también reforzaría el componente multiversal introducido en Deadpool & Wolverine, que ya vincula su universo a la línea temporal principal del UCM a través de la TVA.

Ahora solo queda esperar para el estreno de Avengers: Doomsday, agendado para el 18 de diciembre de 2026, y ver si definitivamente tendremos de vuelta a Deadpool y alguna que otra sorpres más.