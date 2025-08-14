Lluvia en Santiago: a esta hora comienzan las precipitaciones en la región Metropolitana hoy / Sebastian Beltran Gaete

Con una temperatura mínima cercana a los 7 grados comenzó este jueves 14 de agosto en Santiago, jornada que tendrá cielos despejados y altas temperaturas.

Esto porque según el pronóstico del tiempo entregado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la capital tendrá un día soleado, con máximas de hasta 20 grados en algunos sectores.

Sin embargo, las lluvias volverán a la región Metropolitana durante este jueves. Revisa acá el pronóstico del tiempo.

Lluvia en Santiago: a esta hora comienzan las precipitaciones

Según detalla la DMC, las lluvias caerán durante la noche de este jueves en sectores como Melipilla y Curacaví, y se extenderán hasta la madrugada del sábado 16.

Mientras que en el centro de Santiago, está proyectado que las precipitaciones inicien durante la madrugada del viernes 15.

En ese sentido, el sitio Accuweather indica que los chubascos comenzarán a eso de las 04:00 a. m.

