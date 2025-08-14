Ley CATI no comienza esta semana: ¿En qué está el proyecto que fiscalizará infracciones de conductores?

Esta semana comenzaron a circular una serie de mensajes sobre la supuesta implementación de la Ley CATI en Chile, un proyecto para la prevención de siniestros viales que instalará dispositivos para detección de infracciones.

“En diversos lugares de Santiago habrá cámaras inteligentes que captarán infracciones de tránsito (...) ¡Ojo ahí!", dice el texto, donde también se mencionan una serie de intersecciones importantes de la ciudad de Santiago donde estarían los aparatos.

Tras esto, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) salió a desmentir la fecha, afirmando que se trata de mensajes falsos.

“La cartera no sólo confirmó que se trata de información falsa sino también, solicitó a quienes la hayan recibido no difundirla, así como tampoco, ingresar a links supuestamente vinculados al tema“, se explica en un comunicado.

¿En qué la Ley Cati actualmente?

Por ahora la Ley Cati no se han implementado y no hay una fecha definida .

A la fecha la Contraloría General de la República (CGR) ha tomado razón de dos de los tres reglamentos contemplados en la ley, el primero corresponde al Reglamento Tecnológico y, el segundo, al Reglamento Orgánico.

El tercero que incumbe al Reglamento Metodológico, se encuentra en su fase final de formulación de respuestas y correcciones.

La autoridad precisó que se ha avanzado en el diseño de la plataforma tecnológica, con la cual debe contar la División de Fiscalización de Transporte para el tratamiento integral de las infracciones, como se contempla en la ley.

Según el MTT, las cámaras se instalarán en los puntos con mayor riesgo de siniestros de tránsito. Sin embargo, el proceso para definir el tipo de tecnología a utilizar todavía se encuentra en desarrollo, y distintos pilotos han evaluado diversas alternativas.

Una actualización importante sí ocurrió esta semana, en la presentación de los principales resultado de un piloto de tecnología para las cámaras en la comuna de Las Condes.

El promedio diario arrojó más de 630 excesos de velocidad y más de 55 incumplimientos de luz roja, considerando una supervisión entre el 28 de julio y el 7 de agosto.

Considerando motocicletas y autos, la velocidad máxima registrada fue de 92 kilómetros por hora y la mayor cantidad de infracciones fue entre las 15:00-16:00 hrs.

Ampliar

Actualmente existen otros 2 pilotos en operación: Santiago (Alameda Norte / San Martín) y Km 36 Ruta 5.

“Estas pruebas son relevantes para los próximos procesos de licitación que se desarrollarán y nos acercan cada vez a lo que será CATI”, fue parte de lo que dijo el ministro Juan Carlos Muñoz.

La implementación del Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones de Tránsito seguirá el ejemplo de otras experiencias exitosas a nivel internacional. De hecho, ya está presente en México, España, Australia y Francia.