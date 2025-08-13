Prefijos por llamadas de spam en Chile: si te contactan desde estos números es una estafa y NO deberías contestar / Ton Photograph

Esta semana comenzaron a regir nuevos prefijos obligatorios que permitirán identificar las llamadas de spam en Chile.

La nueva normativa, anunciada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), estableció dos números clave.

Los teléfonos mostrarán el prefijo 600 en las llamadas comerciales esperadas, es decir, aquellas provenientes de empresas o instituciones con las que el usuario mantiene algún vínculo.

En tanto, se ocupará el 809 cuando se trate a comunicaciones no solicitadas/no deseadas.

La actualización se da en el marco de las medidas contenidas en la Agenda de Seguridad Digital del Gobierno y el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya realizó una precisión el martes de esta semana.

“Esta medida permite que las personas sepan, que están recibiendo una llamada legítima y por el contrario, si lo llaman de un +569 o un número del extranjero para vender algo, se trata de una estafa“, explicó a los medios.

“Estos números buscan protegernos, identificar llamadas spam y evitar estafas telefónicas, que esa es la principal función de está normativa”, subrayó la autoridad.

“Si recibo un llamado de un número desconocido, que no empieza con 600 u 809, esa llamada es una estafa”, aseguró la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao.

En cifras, según un estudio de la empresa Hiya (2024), los chilenos reciben en promedio 28 llamadas de spam al mes. Se trata del número más alto en toda Latinoamérica.

Los números que maneja la Policía de Investigaciones (PDI) señalan que durante el año pasado el número de denuncias por estafas telefónicas aumentaron en 19% si se comparan con 2023.

Evidentemente, el cumplimiento de la norma será fiscalizado por la Subtel y los mismos usuarios podrán denunciar situaciones irregulares.

Las empresas que no cumplan con la normativa podrían ser sancionadas con una amonestación o multa desde 5 a 5.000 UTM ($343 mil a $343 millones, aproximadamente).