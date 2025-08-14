;

Fiebre del pisco: descubre el panorama gratuito se llevará a cabo en el MUT este fin de semana

Más de 30 pisqueras de la Región de Atacama y Coquimbo se reunirán para degustar gratuitamente.

María Jesús Núñez

Este 15, 16 y 17 de agosto se presentará “puro pisco”, un evento de acceso gratuito organizado por Pisco Chile A.G y el Gobierno Regional de Coquimbo.

Esta actividad cuenta con talleres de coctelerías, catas guiadas y preparaciones de cocina realizadas con pisco a mano de los chefs de Les Toques Blanches Chile, donde destacan Álvaro Barrientos, Eugenio Melo y Mikel Zulueta.

En este evento podrás conocer la diversidad del destilado nacional y saber cómo preparar distintos tragos y recetas en vivo.

Más información

Además de ello, habrá una muestra fotográfica que dará a conocer la centenaria cultura y tradición pisquera, la que postula en la categoría Paisaje Cultural Vitinícolas, en la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

¿Cuándo?

El evento estará disponible durante los días 15, 16, y 17 de agosto.

¿Dónde?

En el segundo piso del Mercado Urbano Tobalaba (MUT). Av. Apoquindo 2730, aledaño de Metro Tobalaba.

¿Horario?

Puedes recurrir a la actividad desde las 12 hasta las 21 horas.

