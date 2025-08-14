;

“Con Ricardo Gareca hacíamos muy poco, casi nada; hay muchas cosas que la gente no sabe”

El defensa de la selección de Perú, Carlos Zambrano, sorprendió al revelar las pocas exigencias que tenían las prácticas del extécnico de La Roja durante su paso por la banca de la “Bicolor”.

Más dos meses han pasado desde que Ricardo Gareca dejó de ser el entrenador de la selección chilena tras quedar fuera de la carrera por clasificar al Mundial 2026, a falta de dos fechas para el término de las Eliminatorias.

El entrenador argentino se despidió de La Roja en medio de un mar de críticas, cuestionado, entre otras cosas, por sus contantes viajes a Argentina y su permanente ausencia en los estadios del fútbol chileno.

Sin embargo, la labor del “Tigre” no solo ha sido cuestionada en nuestro país, ya que en las últimas horas Carlos Zambrano, defensa de la selección de Perú, realizó una llamativa confesión del paso del DT por la banca de la “Bicolor”.

En diálogo con el programa X No Decirlo, el zaguero de 36 años fue consultado sobre las diferencias del proceso de Gareca con Juan Reynoso, técnico que dirigió al cuadro peruano en el inicio del actual proceso clasificatorio, y sorprendió al revelar las pocas exigencias que tenían las prácticas del exestratega de La Roja.

“Con Ricardo hacíamos muy poco, casi nada, pero los resultados se daban. Nos agarró a todos chibolos (jóvenes)”, expresó sobre la intensidad de los entrenamientos del “Tigre”.

“La gente se guió porque nos llevó al Mundial y nada más”

En esa línea, Zambrano señaló que “creo que (Gareca) le hizo muy bien al fútbol peruano, pero al final el fútbol se maneja de muchas maneras por distintos factores, muchas cosas que la gente no sabe”.

“La gente se guió porque nos llevó al Mundial y nada más. Pero también pasaron otros entrenadores que hicieron bien su trabajo, pero los resultados no se daban”, añadió.

Finalmente, el experimentado defensa reconoció que “el técnico que entrenaba mejor fue Juan Reynoso. La gente lo detestaba, lo odiaba, pero fue el que mejor entrenaba”.

