El árbitro chileno, Piero Maza, está en el centro de la polémica por un discutido penal que cobró en el partido entre Cerro Porteño y Estudiantes de La Plata disputado en Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

Cuando se jugaban los últimos minutos del encuentro en La Nueva Olla de Asunción, el delantero argentino Guido Carrillo cayó tras recibir un leve contacto en el área y Piero Maza no dudó en cobrar la pena máxima a favor del “Pincharrata”.

La decisión del juez nacional desató los reclamos de todo Cerro Porteño. De hecho, amonestó a dos jugadores del equipo local por las quejas, que no lograron hacerlo cambiar de opinión ante el nulo llamado del VAR.

Finalmente, Santiago Ascacibar (90+8’) cambió el lanzamiento por gol y le dio la victoria por 1-0 a Estudiantes, que intentará cerrar la llave como local el próximo miércoles en el Estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata.

Las quejas del DT de Cerro Porteño contra Piero Maza

Tras el partido, el técnico del conjunto paraguayo, Diego Martínez, habló en conferencia de prensa y cuestionó el desempeño del árbitro chileno. “El grupo está con la bronca de haber hecho un partido muy parejo contra un rival duro y de manera injusta nos vamos con las manos vacías”, declaró el DT.

En esa línea, fue claro en señalar que “no me gustó el arbitraje, pero entiendo que es un ser humano que se puede equivocar como yo lo puedo hacer en un planteamiento”.

“No me parecieron acertadas muchas de las decisiones. Es fútbol, tiene gente que lo ayuda y en esas decisiones no estuve muy de acuerdo”, agregó sobre la actuación de Maza.