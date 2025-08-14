;

“Cualquier futbolero del mundo sabe que la U es mucho más popular que Colo Colo”

“No hablo de grandeza, sino de popularidad. Tiene más hinchada y más aguante”, declaró el periodista argentino Pablo Carrozza tras la victoria de los azules sobre Independiente por la Copa Sudamericana.

Bastián Lizama

Universidad de Chile dio el primer golpe como local y derrotó por 1-0 a Independiente de Avellaneda en el Estadio Nacional por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Al margen del favorable resultado, el partido estuvo marcado por el multitudinario apoyo de los hinchas azules, quienes repletaron las tribunas del recinto de Ñuñoa y realizaron un gran recibimiento para el equipo de Gustavo Álvarez.

Esta situación no pasó desapercibida al otro lado de la cordillera, donde el periodista argentino, Pablo Carrozza, expresó su admiración por los fanáticos del cuadro estudiantil y encendió el debate con un polémico mensaje dirigido a Colo Colo.

A través de sus redes sociales, el comunicador trasandino escribió: “Cualquier futbolero del mundo con un poquito de tribuna sabe que la U de Chile es mucho más popular que Colo Colo”.

“No hablo de grandeza, sino de popularidad. Tiene más hinchada, más aguante y alienta todo el partido. Es impresionante la gente que hay esta noche ante CAI", agregó Carrozza, quien estuvo presente en el Nacional.

La publicación no tardó en viralizarse en redes sociales. El post, que mantiene bloqueado los comentarios, alcanzó los 1.000 likes y superó las 50 mil visualizaciones en pocas horas.

