Certificado de Cualiffy: será voluntario y gestionado por el titular, afirma la empresa
Tras el dictamen de la DT, la compañía remarca que la herramienta busca transparencia sin vulnerar dignidad ni privacidad.
La empresa Cualiffy respondió al dictamen emitido por la Dirección del Trabajo (DT), que cuestionó la solicitud de información no vinculada a la idoneidad para un cargo. La firma sostuvo que su certificado laboral es voluntario, controlado por cada titular y orientado a resguardar transparencia y privacidad.
Según el pronunciamiento de la DT, la exigencia de requisitos o certificados que no se relacionen de forma estricta con la capacidad e idoneidad de una persona vulnera la garantía de no discriminación en ofertas de empleo, durante la relación laboral y al término de ésta.
El organismo agregó que “no resulta jurídicamente procedente” que empleadores consideren antecedentes comerciales, de salud, penales, judiciales, infractores o sindicales, salvo que estén directamente vinculados con la idoneidad y capacidad para ejecutar el trabajo.
La respuesta de la empresa
Cualiffy expuso que su “misión es poner a disposición de las personas una herramienta que les permita respaldar su trayectoria con información oficial, de manera segura y transparente”, e indicó que el certificado “es gestionado exclusivamente por el titular, quien decide si desea compartirlo y con quién”, publica el Diario Financiero.
Revisa también:
La compañía precisó que el documento “solo se genera si el propio trabajador o postulante decide solicitarlo”; nadie está obligado a entregar su información y el uso de la herramienta “parte siempre de la voluntad del titular”.
Añadió que no solicita ni almacena datos que no estén directamente relacionados con la trayectoria laboral y legal que el titular autoriza, reforzando que el control de la información permanece en la persona.
Ajustes y próximos pasos
La firma manifestó que valora el dictamen de la DT y lo considera una oportunidad para perfeccionar sus procesos internos. “La información verificada, utilizada de forma ética, segura y siempre por decisión del titular, es clave para que las personas postulen con mayor confianza, manteniendo el respeto a su dignidad y privacidad”, señaló en su comunicado.
Consultada por los argumentos específicos de la DT y su crítica a la exigencia de información personal, la empresa declinó entregar más antecedentes.