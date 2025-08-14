;

Certificado de Cualiffy: será voluntario y gestionado por el titular, afirma la empresa

Tras el dictamen de la DT, la compañía remarca que la herramienta busca transparencia sin vulnerar dignidad ni privacidad.

Mario Vergara

Certificado de Cualiffy: será voluntario y gestionado por el titular, afirma la empresa

Certificado de Cualiffy: será voluntario y gestionado por el titular, afirma la empresa / Getty Imagen

La empresa Cualiffy respondió al dictamen emitido por la Dirección del Trabajo (DT), que cuestionó la solicitud de información no vinculada a la idoneidad para un cargo. La firma sostuvo que su certificado laboral es voluntario, controlado por cada titular y orientado a resguardar transparencia y privacidad.

Según el pronunciamiento de la DT, la exigencia de requisitos o certificados que no se relacionen de forma estricta con la capacidad e idoneidad de una persona vulnera la garantía de no discriminación en ofertas de empleo, durante la relación laboral y al término de ésta.

El organismo agregó que “no resulta jurídicamente procedente” que empleadores consideren antecedentes comerciales, de salud, penales, judiciales, infractores o sindicales, salvo que estén directamente vinculados con la idoneidad y capacidad para ejecutar el trabajo.

La respuesta de la empresa

Cualiffy expuso que su “misión es poner a disposición de las personas una herramienta que les permita respaldar su trayectoria con información oficial, de manera segura y transparente”, e indicó que el certificado “es gestionado exclusivamente por el titular, quien decide si desea compartirlo y con quién”, publica el Diario Financiero.

Revisa también:

ADN

La compañía precisó que el documento “solo se genera si el propio trabajador o postulante decide solicitarlo”; nadie está obligado a entregar su información y el uso de la herramienta “parte siempre de la voluntad del titular”.

Añadió que no solicita ni almacena datos que no estén directamente relacionados con la trayectoria laboral y legal que el titular autoriza, reforzando que el control de la información permanece en la persona.

Ajustes y próximos pasos

La firma manifestó que valora el dictamen de la DT y lo considera una oportunidad para perfeccionar sus procesos internos. “La información verificada, utilizada de forma ética, segura y siempre por decisión del titular, es clave para que las personas postulen con mayor confianza, manteniendo el respeto a su dignidad y privacidad”, señaló en su comunicado.

Consultada por los argumentos específicos de la DT y su crítica a la exigencia de información personal, la empresa declinó entregar más antecedentes.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad