Certificado de Cualiffy: será voluntario y gestionado por el titular, afirma la empresa / Getty Imagen

La empresa Cualiffy respondió al dictamen emitido por la Dirección del Trabajo (DT), que cuestionó la solicitud de información no vinculada a la idoneidad para un cargo. La firma sostuvo que su certificado laboral es voluntario, controlado por cada titular y orientado a resguardar transparencia y privacidad.

Según el pronunciamiento de la DT, la exigencia de requisitos o certificados que no se relacionen de forma estricta con la capacidad e idoneidad de una persona vulnera la garantía de no discriminación en ofertas de empleo, durante la relación laboral y al término de ésta.

El organismo agregó que “no resulta jurídicamente procedente” que empleadores consideren antecedentes comerciales, de salud, penales, judiciales, infractores o sindicales, salvo que estén directamente vinculados con la idoneidad y capacidad para ejecutar el trabajo.

La respuesta de la empresa

Cualiffy expuso que su “misión es poner a disposición de las personas una herramienta que les permita respaldar su trayectoria con información oficial, de manera segura y transparente”, e indicó que el certificado “es gestionado exclusivamente por el titular, quien decide si desea compartirlo y con quién”, publica el Diario Financiero.

La compañía precisó que el documento “solo se genera si el propio trabajador o postulante decide solicitarlo”; nadie está obligado a entregar su información y el uso de la herramienta “parte siempre de la voluntad del titular”.

Añadió que no solicita ni almacena datos que no estén directamente relacionados con la trayectoria laboral y legal que el titular autoriza, reforzando que el control de la información permanece en la persona.

Ajustes y próximos pasos

La firma manifestó que valora el dictamen de la DT y lo considera una oportunidad para perfeccionar sus procesos internos. “La información verificada, utilizada de forma ética, segura y siempre por decisión del titular, es clave para que las personas postulen con mayor confianza, manteniendo el respeto a su dignidad y privacidad”, señaló en su comunicado.

Consultada por los argumentos específicos de la DT y su crítica a la exigencia de información personal, la empresa declinó entregar más antecedentes.