“Operación Sastre” en Renca: PDI incauta armamento de alto poder y detiene a cuatro personas

Dos allanamientos permitieron decomisar subametralladora, pistolas y munición; el principal imputado quedó en prisión preventiva.

Mario Vergara

Un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público permitió incautar armamento de alto poder y detener a cuatro personas en la comuna de Renca, Región Metropolitana, tras dos intervenciones consecutivas en domicilios vinculados.

La “Operación Sastre” fue ejecutada por el MIT-0 de la Bicrim Renca, en coordinación con la Fiscalía. La primera arremetida se realizó el 6 de agosto, cuando se registró una vivienda donde se hallaron 1.700 gramos de distintas drogas, munición calibre 9 mm y vehículos, lo que derivó en la detención de tres personas.

Según el subprefecto Patricio Moreno, a partir de esa diligencia se logró identificar otro inmueble en la misma comuna que funcionaba como acopio de armas, administrado por un ciudadano chileno, mayor de edad, señalado como presunto “facilitador” de armamento para grupos delictuales.

Armas incautadas y líneas de investigación

En el segundo domicilio se incautó una subametralladora marca Halcón; cuatro pistolas Glock de diversos calibres y modelos; pistolas Gunther, Bersa y Lorcin; además de un kit que permite convertir una pistola en subametralladora. De acuerdo con la PDI, se trata de armamento de alto poder de fuego almacenado para su eventual arriendo y uso en delitos.

La policía indicó que se investigará si parte de estas armas estuvo involucrada en hechos violentos ocurridos en la zona metropolitana. También se indagará la ruta del material hallado y la eventual participación de terceros en su acopio y distribución.

Origen de las armas y medidas cautelares

El fiscal José Morales, de la Fiscalía Centro Norte, señaló que se trabaja para establecer el origen del armamento, considerando hipótesis de armas robadas, derivadas del comercio lícito o ingresadas ilegalmente al país. Asimismo, advirtió sobre un “descontrol” en la venta de municiones que es objeto de análisis.

El sujeto vinculado al acopio quedó en prisión preventiva tras control de detención y formalización. Los tres detenidos en la primera etapa también quedaron sujetos a la misma medida cautelar, mientras continúa la investigación del Ministerio Público.

