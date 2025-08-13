Prisión preventiva para acusado de secuestro y mutilación en “casa de la tortura” de Renca

Un hombre de nacionalidad venezolana quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por el secuestro de un sujeto de 33 años en Cerro Navia. El hecho ocurrió el pasado viernes, cuando la víctima fue interceptada por un grupo de personas y trasladada a una vivienda en la comuna de Renca, donde permaneció cautiva por más de 70 horas.

Este miércoles, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y fijó un plazo de investigación de 150 días. El fiscal Milibor Bugueño, de la Fiscalía ECOH, detalló que la víctima fue liberada el lunes con lesiones graves, incluyendo fracturas de costillas y la amputación de una falange del dedo meñique izquierdo.

“Casa de la tortura” y vínculo con otros secuestros

De acuerdo con el persecutor, la mutilación habría sido utilizada como método de extorsión para exigir dinero. La falange fue encontrada en la denominada “casa de la tortura” en Renca, inmueble donde anteriormente habría estado retenido el exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya.

Bugueño precisó que la ubicación fue allanada en el marco de dos investigaciones paralelas: el secuestro del viernes y otro ocurrido la madrugada del lunes, ambos con características similares. En el lugar se hallaron restos de sangre y la parte amputada del dedo de la víctima, confirmando la conexión entre ambos casos.

Las diligencias continúan para identificar y detener al resto de los involucrados, mientras la Fiscalía no descarta que el inmueble haya sido utilizado de forma reiterada para delitos de secuestro y tortura.