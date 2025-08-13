;

Le bloquearon CuentaRut por más de tres años: clienta gana batalla judicial y recupera sus cuentas tras fallo de la Suprema

La institución financiera deberá restituir los fondos y permitir el acceso normal a los servicios bancarios.

La Corte Suprema ratificó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Chillán que acogió un recurso de protección presentado contra el Banco del Estado de Chile, por el cierre y bloqueo de cuentas bancarias sin justificación suficiente.

La afectada denunció que la entidad financiera bloqueó su Cuenta RUT, su cuenta de ahorro y el acceso a otros servicios, reteniendo sus fondos por más de tres años. Sostuvo que la medida vulneró su derecho de propiedad y el debido proceso, ya que no fue informada de manera oportuna ni se le permitió defenderse adecuadamente.

BancoEstado argumentó que la acción se ajustó a derecho, explicando que la cliente recibió una transferencia impugnada por $250.000 y no presentó la documentación solicitada para justificar el origen de los fondos. Según la entidad, el contrato firmado por la recurrente le facultaba para aplicar el bloqueo.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Chillán consideró que el banco alteró indebidamente el estado de las cosas al impedir el acceso a los fondos durante un lapso excesivo. Además, recordó que ya existía un fallo del Juzgado de Policía Local que condenó a la institución por suspender arbitrariamente la operación de la Cuenta RUT.

El tribunal ordenó desbloquear las cuentas, restituir los dineros, permitir la operación normal y el acceso a plataformas digitales, además de regularizar la situación de la cliente. BancoEstado apeló la resolución, pero la Corte Suprema desestimó sus argumentos y confirmó la sentencia en su totalidad.

Con este fallo, el máximo tribunal reitera que el bloqueo prolongado de fondos sin una causa prevista por la ley y sin la debida justificación constituye una vulneración del derecho de propiedad.

