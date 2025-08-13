;

Desórdenes en Liceo Lastarria: encapuchados cortan tránsito en Providencia y se enfrentan con Carabineros

Desconocidos se enfrentaron con personal policial en la comuna de Providencia.

Encapuchados protagonizan enfrentamientos con Carabineros en las afueras del liceo José Victorino Lastarria, en la comuna de Providencia.

Según información preliminar, desconocidos salieron desde el recinto educacional para enfrentarse con personal de Carabineros, lanzando bombas molotov.

Por acción policial, el tránsito fue suspendido en el lugar.

Sin embargo, tras varios minutos, el tránsito fue restablecido.

En tanto, desde Carabineros confirmaron que uno de los encapuchados resultó quemado con bomba molotov.

