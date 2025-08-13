En el programa Todo va a estar bien, de Via X, Cristóbal Briceño, cantante conocido por ser vocalista de Fother Muckers y Ases Falsos, se refirió en profundidad a sus posicionamientos políticos, entre ellos, su postura ante el Presidente Gabriel Boric.

Acerca del supuesto descontento que existe en la sociedad chilena contra el gobierno del exdiputado del Frente Amplio, el artista comentó: “Para mí no es verdad lo de la molestia social. O sea, tengo la suerte de yo moverme mucho por el país y no por un círculo social único”.

“No siento esa molestia, o sea, ni un décimo de la molestia que desencadenó el estallido social. Para nada”, complementó.

Tras ello, el cantante planteó que “sí hay un discurso de parte de gente de tu generación (dirigiéndose a Juan José Lavín, conductor del espacio) contra Gabriel Boric, que yo lo comprendo”.

Luego, explicó: “Porque él tiene la edad de tu hijo. Entonces, es como que tu hijo sea tu jefe (...) Y que él, lamentablemente, con su currículum, igual lo justifica, porque es cierto que es gente que nunca trabajó fuera del sistema político. Ninguno de los nuevos”.

“Yo tengo amigos que salieron de la universidad y son profes de la universidad, y yo digo, ‘¿qué chuchas vas a enseñar, hueón? Vas a enseñar lo que te enseñaron’“, añadió.

Cristóbal Briceño destacó que “a Boric lo veo leyendo todos los días”

Finalmente, para concluir, acerca de los ataques que recibe el Presidente Gabriel Boric, Cristóbal Briceño expresó: “Entonces lo comprendo, pero es una envidia. Una envidia freudiana (...) A él lo encuentro muchísimo más fluido y articulado que cualquier otro presidente que yo haya visto”.

“A Boric lo veo leyendo todos los días para tratar de prepararse lo mejor posible. Y creo que los discursos que ha dado, a nivel internacional, así lo han demostrado”, cerró.