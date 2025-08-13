Era una promesa del fútbol, ganó millones arreglando partidos y acabó preso por asociarse con la mafia: “Me sentía intocable”

Moses Swaibu, expromesa del fútbol inglés y que defendió a clubes como el Crystal Palace de la Premier League, fue condenado a 16 meses de prisión tras ser hallado culpable de participar en una red de arreglo de partidos que involucró millones de dólares.

Tras cumplir su condena, y desde su liberación por buen comportamiento, el otrora defensa de 36 años decidió contar su impactante historia en una entrevista para Daily Mail, donde relató como acabó formando parte del mayor sindicato internacional de amaño de partidos.

Todo comenzó en agosto de 2012, cuando Swaibu tenía 23 años y jugaba en el modesto Bromley FC. En dicho club, el futbolista atravesaba una difícil situación económica, ya que su salario era de apenas 850 libras semanales, con su pareja embarazada.

Fue entonces cuando un exjugador lo invitó a una reunión con Tan Seet Eng, también conocido como Dan Tan, el celebro del amaño de partidos a nivel mundial. “Su presencia llenaba la habitación”, recordó Swaibu.

La propuesta que cambió su vida

En un hotel de cinco estrellas en Mayfair, Londres, el jugador recibió una oferta imposible de rechazar: perder un partido al día siguiente a cambio de 20.000 libras. Desde entonces, Swaibu se volcó al mundo de las apuestas ilegales, donde llegó a involucrarse con la mafia y acumuló más de un millón de libras esterlinas (unos 1.350.000 dólares).

“Me llamaban John Gotti, como el mafioso. Era parte de los Ferrari Boys, alquilábamos deportivos y corríamos por los túneles de Londres. Me sentía intocable”, afirmó.

Respecto a su paso por prisión, Swaibu reconoció que “pasar por la cárcel fue lo más duro. Violencia, monotonía, desesperanza… Pero fue la visita de mi hija Taliya lo que me destruyó. Verla entrar para verme allí dentro me cambió”.

Hoy, su testimonio está plasmado en el libro de su autobiografía llamado “Fixed” (Arreglado), donde relata: “De vivir el sueño como futbolista profesional a escribir las primeras páginas de este libro dentro de una celda de la prisión (...) Este libro es mi verdad, se trata de levantarme, caer y encontrar un propósito más allá del campo”.