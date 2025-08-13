EE.UU. decomisa 700 millones de dólares en bienes vinculados a Nicolás Maduro

La Embajada de Estados Unidos en Caracas informó que la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, anunció el decomiso de activos por más de 700 millones de dólares pertenecientes al presidente venezolano Nicolás Maduro. El patrimonio incautado incluye mansiones, aviones, vehículos de lujo, joyas y efectivo, según detalló la funcionaria en una entrevista con Fox News.

Bondi explicó que los bienes intervenidos forman parte de una operación de crimen organizado que, a su juicio, “no es diferente a la mafia”. Entre los activos confiscados se encuentran dos aviones multimillonarios, varias propiedades de alto valor en Florida y la República Dominicana, una granja de caballos, nueve vehículos y millones de dólares en joyas y efectivo.recompensa

Washington acusa a Maduro de tener vínculos con el cartel de Sinaloa y de ser uno de los mayores narcotraficantes del mundo. El pasado 7 de agosto, la fiscal general ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por su detención. Un día después, el entonces presidente Donald Trump ordenó al Ejército combatir a los cárteles extranjeros, incluso fuera de territorio estadounidense, evocando la histórica doctrina Monroe.

Presión internacional

La entrevista de Bondi, difundida este miércoles, busca redoblar la presión sobre el régimen chavista y visibilizar el alcance de las medidas judiciales y financieras emprendidas contra Maduro. “Aun así, su reinado de terror continúa”, afirmó la fiscal, subrayando que las operaciones criminales ligadas al mandatario siguen activas.