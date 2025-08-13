Cochilco mantiene el precio del cobre por sostenida demanda internacional: “Reafirma el rol estratégico que juega Chile”

Durante este miércoles, la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) presentó el Informe de Tendencias del Mercado del Cobre correspondiente al segundo trimestre de este año, con proyecciones de precio, oferta y demanda para 2025 y 2026.

La entidad confirmó que mantendrá el precio del cobre en US$ 4,30 la libra , apoyada en las limitaciones de la oferta global y la demanda sostenida desde China y otras economías emergentes.

La ministra de Minería, Aurora Williams, destacó que “la proyección de un precio promedio del cobre de US$ 4,3 la libra que realiza Cochilco para este año y 2026 es una señal potente para nuestra economía. No solo refleja la solidez de la demanda global por este mineral, sino que también reafirma el rol estratégico que juega Chile en el abastecimiento responsable y sostenible de cobre para el mundo”.

Oferta y demanda

Respecto a la demanda, la directora de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco, Patricia Gamboa, explicó que se espera un crecimiento de 2,3% en 2025 y 2,4% en 2026, destacando el impulso de China: “Se anticipa una recuperación más firme del consumo industrial y una aceleración de proyectos ligados a energías renovables y almacenamiento”.

“Este desbalance entre capacidad de procesamiento y suministro será clave para sostener precios sobre el promedio histórico, incluso si disminuye parte de la volatilidad generada por aranceles o ciclos de inventarios”, añadió.

En cuanto a la oferta, se proyecta que la producción mundial de cobre mina alcanzará 22,71 millones de toneladas en 2025, apenas un 0,5% más que en 2024, debido a contextos operativos heterogéneos entre los principales productores. Para 2026, la cifra crecería 3,2%, llegando a 23,43 millones de toneladas, impulsada por la recuperación en Indonesia, Mongolia, Canadá y Rusia.

Para Chile, se espera que la producción llegue a 5,58 millones de toneladas en 2025, aumentando 1,5% respecto a 2024, y a 5,75 millones de toneladas en 2026, con un crecimiento proyectado de 3%.