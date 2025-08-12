;

Fiscalía pide más de 18 años de cárcel para Daniel Jadue por caso Farmacias Populares

El Ministerio Público acusa al exalcalde por delitos vinculados a gestión irregular y busca impedir su participación en futuras elecciones por 10 años.

Martín Neut

Francisca Carvajal

Después de cuatro años de investigación, la Fiscalía Regional Centro Norte presentó formalmente la acusación contra el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en el marco del caso Farmacias Populares.

La Fiscalía solicita una condena que supera los 18 años de prisión por los delitos de fraude al fisco, estafa, cohecho y delito concursal.

Las irregularidades se vinculan al manejo de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (ACHIFARP), institución que Jadue presidió entre marzo de 2017 y junio de 2022.

Inhabilitación absoluta temporal de 10 años

Además de la pena de cárcel, el Ministerio Público pide una inhabilitación absoluta temporal de 10 años para ejercer cargos públicos, lo que impactaría directamente sus aspiraciones políticas, ya que Jadue figura como posible candidato a diputado por el Partido Comunista.

El fiscal Xavier Armendáriz sostuvo que “la responsabilidad penal del exalcalde se fundamenta en su calidad de funcionario público, tanto como presidente del directorio de ACHIFARP como alcalde de Recoleta".

La audiencia para preparar el juicio oral está fijada para el próximo 3 de septiembre.

